Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋具有出众支撑缓震性能，为日常公路跑步提供稳定性。全掌型 ReactX 泡棉中底，铸就出色缓震效果，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。

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