 
Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋 - 山峰白/黑/白色/金属银

Nike Structure 26

耐克稳程男子公路跑步鞋

¥899

Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋具有出众支撑缓震性能，为日常公路跑步提供稳定性。全掌型 ReactX 泡棉中底，铸就出色缓震效果，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。


  • 显示颜色： 山峰白/黑/白色/金属银
  • 款式： II7194-100

Nike Structure 26

¥899

支撑缓震设计，结合出众稳定性，带来稳固贴合感。

Nike Structure 26 耐克稳程男子公路跑步鞋具有出众支撑缓震性能，为日常公路跑步提供稳定性。全掌型 ReactX 泡棉中底，铸就出色缓震效果，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。经典中足支撑系统包覆中足，造就结实稳固的厚底设计。

中足支撑

中足支撑系统包覆中足，实现出众稳定性，从后跟到鞋头实现平稳过渡。

ReactX 泡棉

全掌型 ReactX 泡棉中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。

柔软鞋面

柔软鞋口和鞋舌搭配鞋面精制网眼设计，营造出色舒适度、支撑力和贴合感。

焕新设计

  • 外底前足采用局部贴片设计。
  • 外底的前足部分采用轻盈柔韧的橡胶材质。
  • 后跟高磨损区域融入橡胶。

产品细节

  • 单鞋重量：约 321 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 山峰白/黑/白色/金属银
  • 款式： II7194-100

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