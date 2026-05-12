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Nike Structure 26 Realtree® 耐克稳程男子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰

Nike Structure 26

Realtree® 耐克稳程男子公路跑步鞋

20% 折让
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
  • 款式： IF4487-001

Nike Structure 26

20% 折让

支撑缓震结合出众稳定性，带来稳固贴合脚感。

Nike Structure 26 Realtree® 耐克稳程男子公路跑步鞋具备出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。全掌型 ReactX 泡绵中底，缔造出色缓震效果，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。经典的中足支撑系统包覆中足，塑就结实稳固的鞋底。此外，此鞋款中底饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。

柔软鞋面

柔软鞋口和鞋舌搭配织物材料，营造出色舒适度、支撑力和贴合感。

中足支撑

我们的中足支撑系统有助于稳固双脚，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

ReactX 泡绵

全掌型 ReactX 泡绵中底，舒适缓震，提供出色能量回馈。

焕新设计

  • 足底 ReactX 泡绵结合厚实鞋底设计，缔造出众稳定性和支撑力。
  • 外底的前足部分采用轻盈柔韧的橡胶材质，塑就出色的抓地效果。
  • 后跟高磨损区域融入橡胶，打造非凡耐穿性。

产品细节

  • 单鞋重量：约 321 克（男款 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
  • 款式： IF4487-001

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