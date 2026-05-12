我们的中足支撑系统有助于稳固双脚，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

Nike Structure 26 Realtree® 耐克稳程男子公路跑步鞋具备出众支撑缓震性能，缔造稳定脚感，助力日常畅跑。全掌型 ReactX 泡绵中底，缔造出色缓震效果，实现从后跟着地到鞋头离地的平稳过渡。经典的中足支撑系统包覆中足，塑就结实稳固的鞋底。此外，此鞋款中底饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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