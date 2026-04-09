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Nike Structure Plus
耐克超级稳程女子公路跑步鞋
11% 折让
- 显示颜色： 白色/帆白/海玻璃色/白色
- 款式： IO9913-100
Nike Structure Plus
11% 折让
双层泡绵设计，打造出我们缓震稳固的鞋款。
穿上 Nike Structure Plus 耐克超级稳程女子公路跑步鞋，迈入支撑缓震新境界。我们将回弹的 ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，塑就顺畅平稳的迈步体验。中足支撑系统，实现从后跟到鞋头的平稳过渡。此外，反光细节令你迈步间尽显闪耀魅力。
出众稳定，回弹泡绵
在 Nike 历史上，Structure 的可靠稳定性首次与 ZoomX 泡绵相结合，因此你无需在舒适性和支撑性之间做出选择。
中足支撑
中足支撑系统包覆中足，实现出众稳定性，从后跟到鞋头实现平稳过渡。
稳固网眼鞋面
精制网眼鞋面搭配稳固中足板带，带来包覆感，兼具出众透气性。
外底橡胶细节
外底的前足部分采用柔软橡胶，提供灵活性；后跟则使用耐穿橡胶，打造出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 248 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/帆白/海玻璃色/白色
- 款式： IO9913-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。