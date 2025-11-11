Nike Sun 太阳镜采用匠心设计，可轻松装卸镜片，应你所需塑就高性能出众单品。此款太阳镜提供可替换镜片，并将其牢固地锁定在镜框中，助你轻松适应不同环境。眼镜脚套和鼻托富有柔韧灵活性，打造定制般的舒适贴合感受。融入硅胶设计，提升摩擦力。镜腿、铰链和眼镜上沿处配有透气细节设计，可在比赛升温时助你保持视野清晰。

显示颜色： 煤黑/红色/白色

款式： FV2391-060