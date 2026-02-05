 
Nike Sunray Protect 4 婴童凉鞋 - 中柔粉/白色

Nike Sunray Protect 4

婴童凉鞋

¥329
中柔粉/白色
浅荧光黄/白色/荧光冰黄

Nike Sunray Protect 4 婴童凉鞋便于穿脱和调节，赋予稚嫩双足轻盈舒适感受，助小宝贝尽情玩耍。出众鞋床结合柔韧材料，塑就舒适脚感，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。


  • 显示颜色： 中柔粉/白色
  • 款式： HF6278-601

关键部位，包覆出众

后跟和鞋头采用包覆式设计，帮助小脚丫应对污垢、碎石和砂砾的侵袭。

舒适脚感，出众感受

轻盈柔韧外底让双足贴近地面，打造舒适脚感。

自然足部发育

该鞋款采用轻盈柔韧设计，荣获美国足病医学协会认证标识，有助小宝贝足部自然发育。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带搭配宽敞鞋口设计，便于穿脱
  • 鞋面采用柔韧合成材质，轻盈耐穿
  • 足底搭载泡绵缓震配置，缔造舒适迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 11

    22: 鞋内长 13

    23.5: 鞋内长 14

    25: 鞋内长 15

    26: 鞋内长 15.8

    27: 鞋内长 16.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。