Nike Sunray Protect 4
婴童凉鞋
¥329
Nike Sunray Protect 4 婴童凉鞋便于穿脱和调节，赋予稚嫩双足轻盈舒适感受，助小宝贝尽情玩耍。出众鞋床结合柔韧材料，塑就舒适脚感，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。
- 显示颜色： 中柔粉/白色
- 款式： HF6278-601
Nike Sunray Protect 4
¥329
Nike Sunray Protect 4 婴童凉鞋便于穿脱和调节，赋予稚嫩双足轻盈舒适感受，助小宝贝尽情玩耍。出众鞋床结合柔韧材料，塑就舒适脚感，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。
关键部位，包覆出众
后跟和鞋头采用包覆式设计，帮助小脚丫应对污垢、碎石和砂砾的侵袭。
舒适脚感，出众感受
轻盈柔韧外底让双足贴近地面，打造舒适脚感。
自然足部发育
该鞋款采用轻盈柔韧设计，荣获美国足病医学协会认证标识，有助小宝贝足部自然发育。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带搭配宽敞鞋口设计，便于穿脱
- 鞋面采用柔韧合成材质，轻盈耐穿
- 足底搭载泡绵缓震配置，缔造舒适迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 中柔粉/白色
- 款式： HF6278-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。