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Nike Sunray Protect 4 幼童凉鞋 - 帆白/白色/泡沫粉/草皮橙

Nike Sunray Protect 4

幼童凉鞋

¥399

Nike Sunray Protect 4 幼童凉鞋便于穿脱和调节，赋予稚嫩双足轻盈舒适感受，助小宝贝尽情玩耍。出众鞋床结合柔韧材料，塑就舒适脚感，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。


  • 显示颜色： 帆白/白色/泡沫粉/草皮橙
  • 款式： IR8297-181

Nike Sunray Protect 4

¥399

Nike Sunray Protect 4 幼童凉鞋便于穿脱和调节，赋予稚嫩双足轻盈舒适感受，助小宝贝尽情玩耍。出众鞋床结合柔韧材料，塑就舒适脚感，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。

其他细节

  • 后跟和鞋头采用包覆式设计，帮助小脚丫应对污垢、碎石和砂砾的侵袭
  • 鞋面采用柔韧合成材质，轻盈耐穿
  • 足底搭载泡棉缓震配置，缔造舒适迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 帆白/白色/泡沫粉/草皮橙
  • 款式： IR8297-181

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