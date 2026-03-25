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Nike Swift 女子可收纳跑步夹克 - 暗调勃艮第酒红

Nike Swift

女子可收纳跑步夹克

¥699

Nike Swift 女子可收纳跑步夹克让你随时开跑。这款弹性梭织夹克质感轻盈且可收纳，采用匠心设计，可有效减少摩擦，并提升关键区域的透气性。


  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
  • 款式： IR7591-651

Nike Swift

¥699

Nike Swift 女子可收纳跑步夹克让你随时开跑。这款弹性梭织夹克质感轻盈且可收纳，采用匠心设计，可有效减少摩擦，并提升关键区域的透气性。

其他细节

  • 后背开口，提升透气性
  • 改良衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
  • 衣领左侧内置口哨，便于取用

产品细节

  • 拉链口袋
  • 反光细节
  • 正面图案
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
  • 款式： IR7591-651

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