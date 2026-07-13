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Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣 - 上升粉/梦幻绿/帆白

Nike Swift

女子速干长袖跑步上衣

¥799
上升粉/梦幻绿/帆白
黑/铁灰/梦幻绿

这款 Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣采用球衣灵感设计，助你畅跑前行。采用轻盈针织面料，结合导湿速干技术，搭配可调节下摆。大身两侧和袖管内侧搭配网眼梭织拼接，帮助身体保持透气舒适，让你自由畅跑。


  • 显示颜色： 上升粉/梦幻绿/帆白
  • 款式： IM7543-621

Nike Swift

¥799

这款 Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣采用球衣灵感设计，助你畅跑前行。采用轻盈针织面料，结合导湿速干技术，搭配可调节下摆。大身两侧和袖管内侧搭配网眼梭织拼接，帮助身体保持透气舒适，让你自由畅跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 下摆搭配弹性抽绳，可供自行调节贴合度和风格
  • 拇指孔设计，提升包覆效果
  • 图案设计致敬 Nike 早期历史，并融入 Nike 总部所在地坐标

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 上升粉/梦幻绿/帆白
  • 款式： IM7543-621

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更多信息

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