第 1 张图片，共 11 张图片
Nike Swift
女子速干长袖跑步上衣
10% 折让
这款 Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣采用球衣灵感设计，助你畅跑前行。采用轻盈针织面料，结合导湿速干技术，搭配可调节下摆。大身两侧和袖管内侧搭配网眼梭织拼接，帮助身体保持透气舒适，让你自由畅跑。
- 显示颜色： 上升粉/梦幻绿/帆白
- 款式： IM7543-621
Nike Swift
10% 折让
这款 Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣采用球衣灵感设计，助你畅跑前行。采用轻盈针织面料，结合导湿速干技术，搭配可调节下摆。大身两侧和袖管内侧搭配网眼梭织拼接，帮助身体保持透气舒适，让你自由畅跑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 下摆搭配弹性抽绳，可供自行调节贴合度和风格
- 拇指孔设计，提升包覆效果
- 图案设计致敬 Nike 早期历史，并融入 Nike 总部所在地坐标
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 上升粉/梦幻绿/帆白
- 款式： IM7543-621
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。