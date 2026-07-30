这款 Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣采用球衣灵感设计，助你畅跑前行。采用轻盈针织面料，结合导湿速干技术，搭配可调节下摆。大身两侧和袖管内侧搭配网眼梭织拼接，帮助身体保持透气舒适，让你自由畅跑。

这款 Nike Swift 女子速干长袖跑步上衣采用球衣灵感设计，助你畅跑前行。采用轻盈针织面料，结合导湿速干技术，搭配可调节下摆。大身两侧和袖管内侧搭配网眼梭织拼接，帮助身体保持透气舒适，让你自由畅跑。

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