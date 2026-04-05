 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Swift 女子速干高腰口袋跑步九分紧身裤 - 图腾黑紫

Nike Swift

女子速干高腰口袋跑步九分紧身裤

11% 折让

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift 女子速干高腰口袋跑步九分紧身裤采用针织面料结合导湿速干技术，可有效减少摩擦，提升舒适性。三个口袋可供存放随身物品，方便随手存取，助你轻松攻克长跑征途。


  • 显示颜色： 图腾黑紫
  • 款式： HJ2253-502

Nike Swift

11% 折让

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift 女子速干高腰口袋跑步九分紧身裤采用针织面料结合导湿速干技术，可有效减少摩擦，提升舒适性。三个口袋可供存放随身物品，方便随手存取，助你轻松攻克长跑征途。

收纳升级

腰部背面的拉链口袋提供充裕储物空间，可收纳随身物品。侧边口袋，提供额外储物空间。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 膝盖背面融入打孔设计，可有效提升透气性。 腿部内侧采用无接缝设计，有助减少摩擦。

产品细节

  • 大腿外侧饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 内置开口抽绳
  • 面料/腋/胯下拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫
  • 款式： HJ2253-502

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。