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Nike Swift
女子速干高腰紧身跑步短裤
¥399
Swift 让你随时准备好跑步。Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤采用顺滑的针织面料结合反光图案，并搭载导湿速干技术，为你的跑步之旅提供舒适的包覆感。我们设计了三个口袋，助你携带随身小物件。
- 显示颜色： 中灰
- 款式： IO4299-254
Nike Swift
¥399
Swift 让你随时准备好跑步。Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤采用顺滑的针织面料结合反光图案，并搭载导湿速干技术，为你的跑步之旅提供舒适的包覆感。我们设计了三个口袋，助你携带随身小物件。
导湿速干，有效支撑
顺滑面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
为跑步而生
平整接缝设计，有助减少摩擦；腰部抽绳设计，带来稳固贴合感，助力专注运动表现。
收纳空间，助力畅跑
两个侧边口袋和一个后身拉链口袋，便于存放跑步基本装备。
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 面料/拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 中灰
- 款式： IO4299-254
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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