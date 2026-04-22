Swift 让你随时准备好跑步。Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤采用顺滑的针织面料结合反光图案，并搭载导湿速干技术，为你的跑步之旅提供舒适的包覆感。我们设计了三个口袋，助你携带随身小物件。

显示颜色： 中灰

款式： IO4299-254