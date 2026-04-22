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Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤 - 中灰

Nike Swift

女子速干高腰紧身跑步短裤

¥399

Swift 让你随时准备好跑步。Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤采用顺滑的针织面料结合反光图案，并搭载导湿速干技术，为你的跑步之旅提供舒适的包覆感。我们设计了三个口袋，助你携带随身小物件。


  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： IO4299-254

Nike Swift

¥399

Swift 让你随时准备好跑步。Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤采用顺滑的针织面料结合反光图案，并搭载导湿速干技术，为你的跑步之旅提供舒适的包覆感。我们设计了三个口袋，助你携带随身小物件。

导湿速干，有效支撑

顺滑面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

为跑步而生

平整接缝设计，有助减少摩擦；腰部抽绳设计，带来稳固贴合感，助力专注运动表现。

收纳空间，助力畅跑

两个侧边口袋和一个后身拉链口袋，便于存放跑步基本装备。

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 面料/拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： IO4299-254

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