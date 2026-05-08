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Nike Swift 女子高腰口袋速干紧身跑步短裤 - 浅品红

Nike Swift

女子高腰口袋速干紧身跑步短裤

20% 折让
浅品红
温和灰绿

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift 女子高腰口袋速干紧身跑步短裤采用导湿速干面料，双腿内侧未设内接缝，有助减少摩擦。三个口袋可供存放随身物品，方便随手存取，助你轻松攻克长跑征途。


  • 显示颜色： 浅品红
  • 款式： HJ2259-503

Nike Swift

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Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift 女子高腰口袋速干紧身跑步短裤采用导湿速干面料，双腿内侧未设内接缝，有助减少摩擦。三个口袋可供存放随身物品，方便随手存取，助你轻松攻克长跑征途。

收纳升级

腰部背面配有空间宽敞的拉链口袋，可收纳大号智能手机。侧边口袋，提供额外储物空间。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 背面中央饰有反光耐克勾标志
  • 大腿两侧饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 内置抽绳
  • 面料/里料拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅品红
  • 款式： HJ2259-503

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