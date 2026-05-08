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Nike Swift
女子高腰口袋速干紧身跑步短裤
20% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift 女子高腰口袋速干紧身跑步短裤采用导湿速干面料，双腿内侧未设内接缝，有助减少摩擦。三个口袋可供存放随身物品，方便随手存取，助你轻松攻克长跑征途。
- 显示颜色： 浅品红
- 款式： HJ2259-503
Nike Swift
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收纳升级
腰部背面配有空间宽敞的拉链口袋，可收纳大号智能手机。侧边口袋，提供额外储物空间。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 背面中央饰有反光耐克勾标志
- 大腿两侧饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 内置抽绳
- 面料/里料拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅品红
- 款式： HJ2259-503
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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