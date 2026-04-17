第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Swift
耐克女子夜跑系列女子可收纳跑步夹克
¥699
Nike Swift 耐克女子夜跑系列女子可收纳跑步夹克让你随时开跑。这款弹性梭织夹克质感轻盈且可收纳，采用匠心设计，可有效减少摩擦，并提升关键区域的透气性。651 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
- 款式： IR7591-651
Nike Swift
¥699
Nike Swift 耐克女子夜跑系列女子可收纳跑步夹克让你随时开跑。这款弹性梭织夹克质感轻盈且可收纳，采用匠心设计，可有效减少摩擦，并提升关键区域的透气性。651 配色为耐克女子夜跑系列。
其他细节
- 后背开口，提升透气性
- 改良衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- 衣领左侧内置口哨，便于取用
产品细节
- 拉链口袋
- 反光细节
- 正面图案
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
- 款式： IR7591-651
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。