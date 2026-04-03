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Nike Swift 马年限定脱缰系列 Storm-FIT 新年款女子防风拒水跑步夹克 - 砂岩灰粉

Nike Swift 马年限定脱缰系列

Storm-FIT 新年款女子防风拒水跑步夹克

28% 折让

就算天气潮湿，也能喜迎马年。穿上 Nike Swift 马年限定脱缰系列 Storm-FIT 新年款女子防风拒水跑步夹克，轻松应对潮湿天气。超宽松版型便于叠搭，下摆抽绳设计可供打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉
  • 款式： IQ0927-667

Nike Swift 马年限定脱缰系列

28% 折让

就算天气潮湿，也能喜迎马年。穿上 Nike Swift 马年限定脱缰系列 Storm-FIT 新年款女子防风拒水跑步夹克，轻松应对潮湿天气。超宽松版型便于叠搭，下摆抽绳设计可供打造专属贴合感。

其他细节

  • Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适
  • 拉链口袋可妥善存储随身物品
  • 正面拉链开襟设计搭配挡风片，帮助提升包覆效果
  • 后身融入开口设计，提升透气性

产品细节

  • 反光设计元素
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 砂岩灰粉
  • 款式： IQ0927-667

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