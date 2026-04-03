第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Swift Breathe
Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）
¥349
Nike Swift Breathe Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）轻盈舒适，助力随时随地畅跑。整版打孔面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。柔软衬裤，提供出众包覆，并设有后身拉链口袋，可安全存放随身物品。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF1679-010
Nike Swift Breathe
¥349
Nike Swift Breathe Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）轻盈舒适，助力随时随地畅跑。整版打孔面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。柔软衬裤，提供出众包覆，并设有后身拉链口袋，可安全存放随身物品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 梭织面料打孔设计，带来出众透气性
- 弹性腰部搭配内置抽绳，有助于裤身稳固贴合
- 背面拉链口袋，可安全存放随身物品
产品细节
- 侧边裤脚开衩设计
- 四向弹性面料
- 反光细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF1679-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。