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Nike Swift Butterfly
Dri-FIT 女子速干无袖跑步T恤
¥299
穿上这款宽松的 Nike Swift Butterfly Dri-FIT 女子速干无袖跑步T恤，让你的跑步体验焕然一新。柔软棉混纺面料搭载导湿速干技术，醒目蝴蝶图案的灵感源自日常小选择，助你取得大成就。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM0632-010
Nike Swift Butterfly
¥299
穿上这款宽松的 Nike Swift Butterfly Dri-FIT 女子速干无袖跑步T恤，让你的跑步体验焕然一新。柔软棉混纺面料搭载导湿速干技术，醒目蝴蝶图案的灵感源自日常小选择，助你取得大成就。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 宽松版型搭配略微裁短剪裁，舒适非凡
产品细节
- 64% 棉/36% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM0632-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。