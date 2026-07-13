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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤
¥399
Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤助你随时开跑。这款轻盈导湿速干的跑步短裤采用双层设计，内层为贴合的针织面料，外层为梭织面料，在奔跑时兼顾灵活伸展与舒适包覆。我们还加入多个口袋设计，方便收纳随身必需品，助你从容畅跑。
- 显示颜色： 浅矿石紫
- 款式： IV6616-250
Nike Swift
¥399
Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤助你随时开跑。这款轻盈导湿速干的跑步短裤采用双层设计，内层为贴合的针织面料，外层为梭织面料，在奔跑时兼顾灵活伸展与舒适包覆。我们还加入多个口袋设计，方便收纳随身必需品，助你从容畅跑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后身拉链口袋，内层短裤配有两个插袋，可收纳随身物品
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅矿石紫
- 款式： IV6616-250
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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