Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤助你随时开跑。这款轻盈导湿速干的跑步短裤采用双层设计，内层为贴合的针织面料，外层为梭织面料，在奔跑时兼顾灵活伸展与舒适包覆。我们还加入多个口袋设计，方便收纳随身必需品，助你从容畅跑。

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