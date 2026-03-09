 
Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤 - 暗调勃艮第酒红

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤

¥399

Swift 让你随时准备好跑步。轻盈、速干的 Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤采用双层结构设计：内置短裤，外层梭织面料，在你迈步奔跑时兼顾伸展性与包覆性。设有多个口袋，方便存储所需物品，助你专注畅跑。


  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
  • 款式： IR7594-651

Nike Swift

¥399

Swift 让你随时准备好跑步。轻盈、速干的 Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤采用双层结构设计：内置短裤，外层梭织面料，在你迈步奔跑时兼顾伸展性与包覆性。设有多个口袋，方便存储所需物品，助你专注畅跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 后腰配有拉链口袋，方便存取基础物品；内置短裤裤腿设有侧插口袋，提供额外的收纳空间

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 腰部抽绳设计
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红
  • 款式： IR7594-651

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