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Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤 - 浅矿石紫

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤

10% 折让

Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤助你随时开跑。这款轻盈导湿速干的跑步短裤采用双层设计，内层为贴合的针织面料，外层为梭织面料，在奔跑时兼顾灵活伸展与舒适包覆。我们还加入多个口袋设计，方便收纳随身必需品，助你从容畅跑。


  • 显示颜色： 浅矿石紫
  • 款式： IV6616-250

Nike Swift

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Nike Swift Dri-FIT 女子速干中腰二合一跑步短裤助你随时开跑。这款轻盈导湿速干的跑步短裤采用双层设计，内层为贴合的针织面料，外层为梭织面料，在奔跑时兼顾灵活伸展与舒适包覆。我们还加入多个口袋设计，方便收纳随身必需品，助你从容畅跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后身拉链口袋，内层短裤配有两个插袋，可收纳随身物品

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅矿石紫
  • 款式： IV6616-250

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