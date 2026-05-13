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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟中间层跑步上衣
10% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟中间层跑步上衣采用导湿速干面料与修身版型，打造顺滑支撑效果。双向拉链开襟可供自由调节透气效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 薄雾紫
- 款式： IB1999-511
Nike Swift
10% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟中间层跑步上衣采用导湿速干面料与修身版型，打造顺滑支撑效果。双向拉链开襟可供自由调节透气效果，缔造心无旁骛的畅跑体验。
其他细节
- 改良衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 修身版型结合腰部锥形线条细节，便于与其他单品轻松叠搭
- 拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖
- 左侧接缝搭配拉链口袋，可供收纳耳机、钥匙或卡片等物品
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 薄雾紫
- 款式： IB1999-511
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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