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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克
10% 折让
无惧汗水，助力一路畅跑。这款面料顺滑的 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克采用 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干。利落针织面料富有弹性，助你舒适迈步。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM7537-133
Nike Swift
10% 折让
无惧汗水，助力一路畅跑。这款面料顺滑的 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克采用 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干。利落针织面料富有弹性，助你舒适迈步。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 无论手表佩戴在左腕还是右腕，袖口开口设计都方便你查看时间
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
产品细节
- 双向拉链
- 左侧设有拉链口袋
- 腰部饰有针裥细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM7537-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。