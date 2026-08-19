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Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克 - 帆白

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克

10% 折让

无惧汗水，助力一路畅跑。这款面料顺滑的 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克采用 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干。利落针织面料富有弹性，助你舒适迈步。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM7537-133

Nike Swift

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无惧汗水，助力一路畅跑。这款面料顺滑的 Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克采用 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干。利落针织面料富有弹性，助你舒适迈步。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 无论手表佩戴在左腕还是右腕，袖口开口设计都方便你查看时间
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖

产品细节

  • 双向拉链
  • 左侧设有拉链口袋
  • 腰部饰有针裥细节
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM7537-133

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