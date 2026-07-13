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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克
¥649
Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克助你随时开跑。这款弹性针织夹克，质感顺滑，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。紧身版型舒适贴合，袖口设有手表开口，下摆采用弧形设计，打造适合长距离跑步的佳选单品。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM7537-133
Nike Swift
¥649
Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克助你随时开跑。这款弹性针织夹克，质感顺滑，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。紧身版型舒适贴合，袖口设有手表开口，下摆采用弧形设计，打造适合长距离跑步的佳选单品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 袖口设有手表开口，方便查看时间
- 拇指孔设计，提升包覆效果
产品细节
- 双向拉链开襟设计搭配顶部拉链防护设计
- 左侧设有小号拉链口袋
- 腰部饰有针裥细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM7537-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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