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Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克 - 帆白

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克

¥649

Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克助你随时开跑。这款弹性针织夹克，质感顺滑，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。紧身版型舒适贴合，袖口设有手表开口，下摆采用弧形设计，打造适合长距离跑步的佳选单品。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM7537-133

Nike Swift

¥649

Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克助你随时开跑。这款弹性针织夹克，质感顺滑，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。紧身版型舒适贴合，袖口设有手表开口，下摆采用弧形设计，打造适合长距离跑步的佳选单品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 袖口设有手表开口，方便查看时间
  • 拇指孔设计，提升包覆效果

产品细节

  • 双向拉链开襟设计搭配顶部拉链防护设计
  • 左侧设有小号拉链口袋
  • 腰部饰有针裥细节
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 75% 聚酯纤维/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM7537-133

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