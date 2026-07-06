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Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣 - 黑/尘光子色/白色

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣

28% 折让
黑/尘光子色/白色
脉冲橙/尘光子色/白色

Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣让你随时开跑。这款上衣采用轻盈针织面料制成，舒适出众，可导湿速干，在跑步过程中为你缔造干爽的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/尘光子色/白色
  • 款式： IF1681-010

Nike Swift

28% 折让

Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣让你随时开跑。这款上衣采用轻盈针织面料制成，舒适出众，可导湿速干，在跑步过程中为你缔造干爽的穿着体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 顺滑轻盈面料，带来出众包覆效果

产品细节

  • 反光细节
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/尘光子色/白色
  • 款式： IF1681-010

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