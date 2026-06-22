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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣助你随时开跑。采用柔软针织面料，搭配导湿速干技术和背部大面积网眼拼接设计，助你保持干爽。腰部采用微收设计，搭配弧形下摆，营造舒适包覆感受。
- 显示颜色： 珊瑚红
- 款式： HM9699-897
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣助你随时开跑。采用柔软针织面料，搭配导湿速干技术和背部大面积网眼拼接设计，助你保持干爽。腰部采用微收设计，搭配弧形下摆，营造舒适包覆感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 背部大面积网眼拼接设计，提升透气性
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珊瑚红
- 款式： HM9699-897
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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