第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Swift
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
¥349
Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣让你随时开跑。这款上衣采用轻盈针织面料制成，舒适出众，可导湿速干，在跑步过程中为你缔造干爽的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/尘光子色/白色
- 款式： IF1681-010
Nike Swift
¥349
Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣让你随时开跑。这款上衣采用轻盈针织面料制成，舒适出众，可导湿速干，在跑步过程中为你缔造干爽的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑轻盈面料，带来出众包覆效果
产品细节
- 反光细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/尘光子色/白色
- 款式： IF1681-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。