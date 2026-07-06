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Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣 - 浅品红

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣

28% 折让

Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣助你随时开跑。采用柔软针织面料，搭配导湿速干技术和背部大面积网眼拼接设计，助你保持干爽。腰部采用微收设计，搭配弧形下摆，营造舒适包覆感受。


  • 显示颜色： 浅品红
  • 款式： HM9699-503

Nike Swift

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Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣助你随时开跑。采用柔软针织面料，搭配导湿速干技术和背部大面积网眼拼接设计，助你保持干爽。腰部采用微收设计，搭配弧形下摆，营造舒适包覆感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 背部大面积网眼拼接设计，提升透气性

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅品红
  • 款式： HM9699-503

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