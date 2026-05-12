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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
17% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣采用柔软轻盈的针织面料结合背面网眼拼接设计，在有效减少摩擦的同时提升关键区域的透气性。导湿速干技术，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 珊瑚红
- 款式： HM9699-897
Nike Swift
17% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣采用柔软轻盈的针织面料结合背面网眼拼接设计，在有效减少摩擦的同时提升关键区域的透气性。导湿速干技术，缔造心无旁骛的畅跑体验。
畅动无拘
革新衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。结合背面网眼拼接，有助提升透气性。
实用剪裁
该上衣的腰部融入锥形线条设计，便于与其他单品轻松叠搭。弧形下摆，助你畅享出众包覆体验。
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 正面两侧和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珊瑚红
- 款式： HM9699-897
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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