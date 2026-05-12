Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣采用柔软轻盈的针织面料结合背面网眼拼接设计，在有效减少摩擦的同时提升关键区域的透气性。导湿速干技术，缔造心无旁骛的畅跑体验。

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣采用柔软轻盈的针织面料结合背面网眼拼接设计，在有效减少摩擦的同时提升关键区域的透气性。导湿速干技术，缔造心无旁骛的畅跑体验。

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