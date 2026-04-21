第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Swift
Dri-FIT 女子速干跑步上衣
¥399
Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步上衣让你随时开跑。这款上衣质感轻盈，采用反光图案设计，有助减少摩擦。柔软速干面料结合背面网眼拼接设计，让你在跑步过程中保持清爽舒适，并提升关键区域的透气性。
- 显示颜色： 中灰
- 款式： IO4243-254
Nike Swift
¥399
Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步上衣让你随时开跑。这款上衣质感轻盈，采用反光图案设计，有助减少摩擦。柔软速干面料结合背面网眼拼接设计，让你在跑步过程中保持清爽舒适，并提升关键区域的透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 改良衣袖设计，有助减少摩擦，塑就自如运动体验
- 网眼后拼接设计，提升透气性
产品细节
- 左袖和背面饰有反光图案
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 中灰
- 款式： IO4243-254
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。