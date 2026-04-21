 
第 1 张图片，共 6 张图片
中灰

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干跑步上衣

¥399

Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步上衣让你随时开跑。这款上衣质感轻盈，采用反光图案设计，有助减少摩擦。柔软速干面料结合背面网眼拼接设计，让你在跑步过程中保持清爽舒适，并提升关键区域的透气性。


  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： IO4243-254

Nike Swift

¥399

Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步上衣让你随时开跑。这款上衣质感轻盈，采用反光图案设计，有助减少摩擦。柔软速干面料结合背面网眼拼接设计，让你在跑步过程中保持清爽舒适，并提升关键区域的透气性。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 改良衣袖设计，有助减少摩擦，塑就自如运动体验
  • 网眼后拼接设计，提升透气性

产品细节

  • 左袖和背面饰有反光图案
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： IO4243-254

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。