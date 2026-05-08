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Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步背心 - 温和灰绿

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干跑步背心

20% 折让

Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步背心质感轻盈，采用匠心设计，有效提升关键区域的透气性。导湿速干且柔软舒适，缔造心无旁骛的畅跑体验。


  • 显示颜色： 温和灰绿
  • 款式： HQ0621-007

Nike Swift

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干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。结合背面网眼拼接，有助透气。

利落剪裁

该背心的腰部融入锥形线条设计，便于与其他单品轻松叠搭。弧形下摆，助你畅享出众包覆体验。

产品细节

  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 侧面和背面饰有反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿
  • 款式： HQ0621-007

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