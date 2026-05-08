第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Swift
Dri-FIT 女子速干跑步背心
20% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步背心质感轻盈，采用匠心设计，有效提升关键区域的透气性。导湿速干且柔软舒适，缔造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 温和灰绿
- 款式： HQ0621-007
Nike Swift
20% 折让
Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步背心质感轻盈，采用匠心设计，有效提升关键区域的透气性。导湿速干且柔软舒适，缔造心无旁骛的畅跑体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。结合背面网眼拼接，有助透气。
利落剪裁
该背心的腰部融入锥形线条设计，便于与其他单品轻松叠搭。弧形下摆，助你畅享出众包覆体验。
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 侧面和背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿
- 款式： HQ0621-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。