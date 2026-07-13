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Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步裤裙 - 黑/黑/梦幻绿

Nike Swift

Dri-FIT 女子速干跑步裤裙

¥499
黑/黑/梦幻绿
上升粉/黑/梦幻绿

Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步裤裙采用导湿速干弹性面料，搭配梭织外层半身裙和内置短裤，助你随时开跑。配有三个口袋，可供收纳跑步基础物品，反光细节让你的装备更亮眼。


  • 显示颜色： 黑/黑/梦幻绿
  • 款式： IM7545-010

Nike Swift

¥499

Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步裤裙采用导湿速干弹性面料，搭配梭织外层半身裙和内置短裤，助你随时开跑。配有三个口袋，可供收纳跑步基础物品，反光细节让你的装备更亮眼。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 背面拉链口袋结合内置短裤裤腿两侧插袋，便捷收纳
  • 图案设计致敬 Nike 早期历史，并融入 Nike 总部所在地坐标

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腰头部分：59% 锦纶/29% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/梦幻绿
  • 款式： IM7545-010

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