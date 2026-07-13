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Nike Swift
Dri-FIT 女子速干跑步裤裙
¥499
Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步裤裙采用导湿速干弹性面料，搭配梭织外层半身裙和内置短裤，助你随时开跑。配有三个口袋，可供收纳跑步基础物品，反光细节让你的装备更亮眼。
- 显示颜色： 黑/黑/梦幻绿
- 款式： IM7545-010
Nike Swift
¥499
Nike Swift Dri-FIT 女子速干跑步裤裙采用导湿速干弹性面料，搭配梭织外层半身裙和内置短裤，助你随时开跑。配有三个口袋，可供收纳跑步基础物品，反光细节让你的装备更亮眼。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 背面拉链口袋结合内置短裤裤腿两侧插袋，便捷收纳
- 图案设计致敬 Nike 早期历史，并融入 Nike 总部所在地坐标
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腰头部分：59% 锦纶/29% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/梦幻绿
- 款式： IM7545-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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