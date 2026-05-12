Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。这款 Nike Swift Dri-FIT 女子防晒速干跑步上衣质感轻盈，可有助减少摩擦。该上衣质感柔软且导湿速干，有助阻隔紫外线，缔造心无旁骛的畅跑体验。

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