穿上 Nike Swift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干跑步上衣（反光细节设计），无论白天还是夜晚，助你自如完成跑步路线。面料轻盈顺滑、速干且富有弹性，可随你的动作自然伸展。合理布局的反光元素为你的跑步路线增添醒目的点缀。573 配色为耐克女子夜跑系列。

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