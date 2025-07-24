Nike Swift 基础单品基于跑者的运动解析焕新升级，具备出众功能。Nike Swift Repel 女子拒水可收纳跑步夹克防晒衣质感轻盈，采用匠心设计，有助减少摩擦并提升关键区域的透气性。梭织面料采用拒水处理和紫外线防护设计，无论晴天还是雨天，皆可为你提供出色防护。

拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。紫外线防护设计，在晴天时为你提供出色防护。

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