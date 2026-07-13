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Nike Swift
Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣
¥799
无论晴天雨天，Nike Swift Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣都能助你随时进入奔跑状态。这款轻盈夹克采用弹性梭织面料，并经过拒水处理。背面开口细节，有助空气流通；紫外线防护设计，在跑步过程中有助抵挡日晒。
- 显示颜色： 亮杉木绿
- 款式： IV6614-373
Nike Swift
¥799
无论晴天雨天，Nike Swift Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣都能助你随时进入奔跑状态。这款轻盈夹克采用弹性梭织面料，并经过拒水处理。背面开口细节，有助空气流通；紫外线防护设计，在跑步过程中有助抵挡日晒。
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 背面开口细节结合网眼布里料拼接，为易出汗区域提供透气性
- 夹克可收纳至自身右侧口袋中，便于随行携带
- 左侧衣领内侧配有口哨，便于取用
产品细节
- UPF 40+
- 拉链口袋
- 后领内里挂环设计
- 风帽搭配抽绳
- 弹性袖口
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 亮杉木绿
- 款式： IV6614-373
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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