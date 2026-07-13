 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Swift Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣 - 亮杉木绿

Nike Swift

Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣

¥799

无论晴天雨天，Nike Swift Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣都能助你随时进入奔跑状态。这款轻盈夹克采用弹性梭织面料，并经过拒水处理。背面开口细节，有助空气流通；紫外线防护设计，在跑步过程中有助抵挡日晒。


  • 显示颜色： 亮杉木绿
  • 款式： IV6614-373

Nike Swift

¥799

无论晴天雨天，Nike Swift Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣都能助你随时进入奔跑状态。这款轻盈夹克采用弹性梭织面料，并经过拒水处理。背面开口细节，有助空气流通；紫外线防护设计，在跑步过程中有助抵挡日晒。

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 背面开口细节结合网眼布里料拼接，为易出汗区域提供透气性
  • 夹克可收纳至自身右侧口袋中，便于随行携带
  • 左侧衣领内侧配有口哨，便于取用

产品细节

  • UPF 40+
  • 拉链口袋
  • 后领内里挂环设计
  • 风帽搭配抽绳
  • 弹性袖口
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 亮杉木绿
  • 款式： IV6614-373

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。