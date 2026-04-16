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Nike Swim
双肩包
¥549
Nike Swim 双肩包根据游泳运动员的反馈意见匠心打造而成，在放下后仍可保持直立。包底采用耐用拒水材料，可帮助保持包内物品干爽。这款背包设有多个口袋，助你井然有序地收纳物品，让你专注于锻炼；背面拉链隔层，可存放笔记本电脑。
- 显示颜色： 黑/烟灰/白色
- 款式： FZ6183-010
Nike Swim
¥549
Nike Swim 双肩包根据游泳运动员的反馈意见匠心打造而成，在放下后仍可保持直立。包底采用耐用拒水材料，可帮助保持包内物品干爽。这款背包设有多个口袋，助你井然有序地收纳物品，让你专注于锻炼；背面拉链隔层，可存放笔记本电脑。
其他细节
- 包底采用拒水材料，经久耐用
- 正面口袋采用拒水材料，可单独存放潮湿物品
- 侧边口袋，可存放水壶、配件等基本物品
- 一侧设有外部织带挂环，方便挂放湿衣等其他装备
- 背面设有拉链隔层，便于存放笔记本电脑或其他电子设备
产品细节
- 材质：主体：聚酯纤维。底部：聚酯纤维（聚氨酯涂层）
- 请单独用冷水手洗
- 显示颜色： 黑/烟灰/白色
- 款式： FZ6183-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。