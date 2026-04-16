Nike Swim 双肩包根据游泳运动员的反馈意见匠心打造而成，在放下后仍可保持直立。包底采用耐用拒水材料，可帮助保持包内物品干爽。这款背包设有多个口袋，助你井然有序地收纳物品，让你专注于锻炼；背面拉链隔层，可存放笔记本电脑。

显示颜色： 黑/烟灰/白色

款式： FZ6183-010