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Nike Swim 合成材质涂层泳帽 - 黑/白色

Nike Swim

合成材质涂层泳帽

¥89

Nike Swim 合成材质涂层泳帽专为舒适体验而打造。这款贴合的三片式拼接泳帽采用弹性涂层材料，带来舒适体验，助你心无旁骛，自在畅游。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD3125-010

Nike Swim

¥89

Nike Swim 合成材质涂层泳帽专为舒适体验而打造。这款贴合的三片式拼接泳帽采用弹性涂层材料，带来舒适体验，助你心无旁骛，自在畅游。

其他细节

舒适的三片式拼接专为不同头型和头围而设计

产品细节

  • 82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 聚氨酯涂层
  • 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧。切勿将其暴露于阳光直射处。不用时撒上少量滑石粉来保养。避免接触尖锐物体
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD3125-010

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