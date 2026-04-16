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Nike Swim
合成材质涂层泳帽
¥89
Nike Swim 合成材质涂层泳帽专为舒适体验而打造。这款贴合的三片式拼接泳帽采用弹性涂层材料，带来舒适体验，助你心无旁骛，自在畅游。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD3125-010
Nike Swim
¥89
Nike Swim 合成材质涂层泳帽专为舒适体验而打造。这款贴合的三片式拼接泳帽采用弹性涂层材料，带来舒适体验，助你心无旁骛，自在畅游。
其他细节
舒适的三片式拼接专为不同头型和头围而设计
产品细节
- 82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 聚氨酯涂层
- 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧。切勿将其暴露于阳光直射处。不用时撒上少量滑石粉来保养。避免接触尖锐物体
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD3125-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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