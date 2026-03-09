Nike Swim
大童（女孩）波纹纹理交叉肩带连体泳衣
¥299
Nike Swim 大童（女孩）波纹纹理交叉肩带连体泳衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。全衬里设计，搭配下部匠心剪裁，兼具舒适感受和出众风范。
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
- 款式： IQ7787-649
Nike Swim
¥299
Nike Swim 大童（女孩）波纹纹理交叉肩带连体泳衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。全衬里设计，搭配下部匠心剪裁，兼具舒适感受和出众风范。
其他细节
全衬里设计，塑就出众贴合感、舒适度和稳固感受
产品细节
- 连体剪裁
- 面料：52% 聚酯纤维/41% 尼龙/7% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
- 款式： IQ7787-649
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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