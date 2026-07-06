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Nike Swim 女子波纹纹理低腰比基尼泳裤 - 漂白宝石绿/深渊绿

Nike Swim

女子波纹纹理低腰比基尼泳裤

经典款式的 Nike Swim 女子波纹纹理低腰比基尼泳裤将经典与现代融为一体。采用波纹纹理面料、全衬里、低腰和下部匠心剪裁，带来非凡舒适度。


  • 显示颜色： 漂白宝石绿/深渊绿
  • 款式： IQ7767-368

Nike Swim

经典款式的 Nike Swim 女子波纹纹理低腰比基尼泳裤将经典与现代融为一体。采用波纹纹理面料、全衬里、低腰和下部匠心剪裁，带来非凡舒适度。

其他细节

全衬里设计，塑就出众支撑力和端庄优雅风范

产品细节

  • 低腰剪裁
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：52% 聚酯纤维/41% 尼龙/7% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。饰物：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 每次穿着后单独用冷水手洗      
  • 显示颜色： 漂白宝石绿/深渊绿
  • 款式： IQ7767-368

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