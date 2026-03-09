 
Nike Swim 女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣 - 霞光粉/霞光粉

Nike Swim

女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣

¥389
霞光粉/霞光粉
漂白宝石绿/深渊绿

Nike Swim 女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。可调节肩带设计，结合内置衬垫，为低强度水上活动提供出众支撑；弹性波纹纹理面料采用全衬里设计，舒适贴合。


  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
  • 款式： IQ7766-649

Nike Swim

¥389

Nike Swim 女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。可调节肩带设计，结合内置衬垫，为低强度水上活动提供出众支撑；弹性波纹纹理面料采用全衬里设计，舒适贴合。

其他细节

  • 内置衬垫设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验，适合低强度水上活动
  • 可调式肩带，助你打造理想贴合度

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：52% 聚酯纤维/41% 尼龙/7% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。饰物：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
  • 款式： IQ7766-649

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