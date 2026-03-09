Nike Swim
女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣
¥389
Nike Swim 女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。可调节肩带设计，结合内置衬垫，为低强度水上活动提供出众支撑；弹性波纹纹理面料采用全衬里设计，舒适贴合。
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
- 款式： IQ7766-649
Nike Swim
¥389
Nike Swim 女子波纹纹理比基尼运动内衣式上衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。可调节肩带设计，结合内置衬垫，为低强度水上活动提供出众支撑；弹性波纹纹理面料采用全衬里设计，舒适贴合。
其他细节
- 内置衬垫设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验，适合低强度水上活动
- 可调式肩带，助你打造理想贴合度
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：52% 聚酯纤维/41% 尼龙/7% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。饰物：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 每次穿着后单独用冷水手洗
- 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
- 款式： IQ7766-649
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。