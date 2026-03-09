 
Nike Swim 女子波纹纹理连体泳衣 - 霞光粉/霞光粉

Nike Swim

女子波纹纹理连体泳衣

¥539
霞光粉/霞光粉
漂白宝石绿/深渊绿

Nike Swim 女子波纹纹理连体泳衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。全衬里设计、内置轻盈衬垫和腿部高开衩设计，兼具舒适感受和时尚风范。


  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
  • 款式： IQ7768-649

Nike Swim

¥539

Nike Swim 女子波纹纹理连体泳衣将经典元素与摩登风范巧妙糅合。全衬里设计、内置轻盈衬垫和腿部高开衩设计，兼具舒适感受和时尚风范。

其他细节

  • 内置轻盈衬垫设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验，适合低强度水上活动
  • 全衬里设计，塑就出众支撑力和端庄优雅风范
  • 可调式肩带，助你打造理想贴合度

产品细节

  • 高开衩剪裁
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：52% 聚酯纤维/41% 尼龙/7% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。饰物：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 每次穿着后单独用冷水手洗
  • 显示颜色： 霞光粉/霞光粉
  • 款式： IQ7768-649

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    游泳装备类商品如需退换货，点击此处了解更多特殊要求。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。