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Nike Swim
幼童长袖上衣和沙滩短裤套装
11% 折让
穿上 Nike Swim 幼童长袖上衣和沙滩短裤套装，尽情玩耍。沙滩短裤搭配内置衬裤，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/尘光子色/漂白宝石绿
- 款式： IQ9850-010
Nike Swim
11% 折让
穿上 Nike Swim 幼童长袖上衣和沙滩短裤套装，尽情玩耍。沙滩短裤搭配内置衬裤，帮助保持舒适。
其他细节
梭织短裤搭配整版图案设计，出众醒目
产品细节
- 弹性腰部设计
- 内置衬裤
- 短裤饰有刺绣耐克勾勾标志
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- 上衣：面料：100% 聚酯纤维。短裤：面料/里料：100% 聚酯纤维
- 上衣/短裤：冷水机洗
- 显示颜色： 黑/黑/尘光子色/漂白宝石绿
- 款式： IQ9850-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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