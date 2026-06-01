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Nike Swim 幼童长袖上衣和沙滩短裤套装 - 黑/黑/尘光子色/漂白宝石绿

Nike Swim

幼童长袖上衣和沙滩短裤套装

11% 折让
黑/黑/尘光子色/漂白宝石绿
大学红/蓝色/深藏青/白色

穿上 Nike Swim 幼童长袖上衣和沙滩短裤套装，尽情玩耍。沙滩短裤搭配内置衬裤，帮助保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑/尘光子色/漂白宝石绿
  • 款式： IQ9850-010

Nike Swim

11% 折让

穿上 Nike Swim 幼童长袖上衣和沙滩短裤套装，尽情玩耍。沙滩短裤搭配内置衬裤，帮助保持舒适。

其他细节

梭织短裤搭配整版图案设计，出众醒目

产品细节

  • 弹性腰部设计
  • 内置衬裤
  • 短裤饰有刺绣耐克勾勾标志
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  • 上衣：面料：100% 聚酯纤维。短裤：面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 上衣/短裤：冷水机洗      
  • 显示颜色： 黑/黑/尘光子色/漂白宝石绿
  • 款式： IQ9850-010

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