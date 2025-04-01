Nike Swim

游泳双肩包

¥549

Nike Swim 双肩包据像你一样的游泳运动员的反馈意见匠心打造而成，在放下后仍可保持直立。顶部采用拉链开口设计，有助轻松收纳所需物品；可调节肩带和背部加垫拼接设计，缔造舒适携背体验。包底采用耐用拒水材料，可帮助保持包内物品干爽。

  • 显示颜色： 黑/烟灰/白色
  • 款式： FZ6183-010

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