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Nike Swim
长发硅胶泳帽
¥109
用这款低致敏 Nike Swim 长发硅胶泳帽驯服你张扬的发丝，贴合舒适。由弹性、耐氯硅胶制成，有助于稳固泳帽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DV0134-010
Nike Swim
¥109
用这款低致敏 Nike Swim 长发硅胶泳帽驯服你张扬的发丝，贴合舒适。由弹性、耐氯硅胶制成，有助于稳固泳帽。
其他细节
专为长发设计，既舒适又贴合
产品细节
- 低致敏高弹硅胶材料
- 耐氯
- 材质：硅胶
- 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧
- 切勿将其暴露于阳光直射处
- 不用时撒上少量滑石粉来保养
- 避免接触尖锐物体（如耳环、指甲等）
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DV0134-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。