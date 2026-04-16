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Nike Swim 长发硅胶泳帽 - 黑/黑

Nike Swim

长发硅胶泳帽

¥109

用这款低致敏 Nike Swim 长发硅胶泳帽驯服你张扬的发丝，贴合舒适。由弹性、耐氯硅胶制成，有助于稳固泳帽。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DV0134-010

Nike Swim

¥109

用这款低致敏 Nike Swim 长发硅胶泳帽驯服你张扬的发丝，贴合舒适。由弹性、耐氯硅胶制成，有助于稳固泳帽。

其他细节

专为长发设计，既舒适又贴合

产品细节

  • 低致敏高弹硅胶材料
  • 耐氯
  • 材质：硅胶
  • 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧
  • 切勿将其暴露于阳光直射处
  • 不用时撒上少量滑石粉来保养
  • 避免接触尖锐物体（如耳环、指甲等）
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DV0134-010

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