Nike Swim Big Swoosh
耐氯泳帽
23% 折让
戴上这款弹力十足的时尚硅胶泳帽，在人头攒动的游泳池内引爆回头率！Nike Swim Big Swoosh 泳帽匠心采用耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响；内里采用纹理设计，提升抓附力，让你在跃入池中之时不必担心泳帽脱落。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN3898-010
Nike Swim Big Swoosh
23% 折让
戴上这款弹力十足的时尚硅胶泳帽，在人头攒动的游泳池内引爆回头率！Nike Swim Big Swoosh 泳帽匠心采用耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响；内里采用纹理设计，提升抓附力，让你在跃入池中之时不必担心泳帽脱落。
其他细节
- 纹理内里提供出众抓附力，塑就稳固贴合感
- 耐氯硅胶设计，可帮助抵御水中氯的不良影响
产品细节
- 主要材料：硅胶
- 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧
- 切勿将其暴露于阳光直射处
- 不用时撒上少量滑石粉来保养
- 避免接触尖锐物体（如耳环、指甲等）
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN3898-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。