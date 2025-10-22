 
Nike Swim Big Swoosh 耐氯泳帽 - 黑/白色

Nike Swim Big Swoosh

耐氯泳帽

23% 折让

戴上这款弹力十足的时尚硅胶泳帽，在人头攒动的游泳池内引爆回头率！Nike Swim Big Swoosh 泳帽匠心采用耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响；内里采用纹理设计，提升抓附力，让你在跃入池中之时不必担心泳帽脱落。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DN3898-010

其他细节

  • 纹理内里提供出众抓附力，塑就稳固贴合感
  • 耐氯硅胶设计，可帮助抵御水中氯的不良影响

产品细节

  • 主要材料：硅胶
  • 每次使用后，请用冷水清洗并擦干内外两侧
  • 切勿将其暴露于阳光直射处
  • 不用时撒上少量滑石粉来保养
  • 避免接触尖锐物体（如耳环、指甲等）
