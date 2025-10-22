戴上这款弹力十足的时尚硅胶泳帽，在人头攒动的游泳池内引爆回头率！Nike Swim Big Swoosh 泳帽匠心采用耐氯材料，可帮助抵御水中氯的不良影响；内里采用纹理设计，提升抓附力，让你在跃入池中之时不必担心泳帽脱落。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。