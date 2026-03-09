 
Nike Swim Breaker 大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤） - 水晶蓝/白色/白色/白色

Nike Swim Breaker

大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）

¥299
水晶蓝/白色/白色/白色
杏茶色/白色/白色/白色

穿上 Nike Swim Breaker 大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤），无论在球场还是海滩上都能展现自然风采。采用多口袋设计和波纹纹理面料，结合内置衬裤，助你在探险活动中保持舒适。


  • 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
  • 款式： IQ7793-452

Nike Swim Breaker

¥299

穿上 Nike Swim Breaker 大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤），无论在球场还是海滩上都能展现自然风采。采用多口袋设计和波纹纹理面料，结合内置衬裤，助你在探险活动中保持舒适。

其他细节

插手口袋添加网眼衬里，有助排水

产品细节

  • 内置衬裤
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
  • 款式： IQ7793-452

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