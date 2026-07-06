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Nike Swim Breaker
大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）
20% 折让
这款休闲短裤从球场到海岸都能轻松驾驭。Nike Swim Breaker 大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）采用多口袋设计和波纹纹理面料，结合内置衬裤，助你在不同探险活动中保持舒适。
- 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
- 款式： IQ7793-452
Nike Swim Breaker
20% 折让
这款休闲短裤从球场到海岸都能轻松驾驭。Nike Swim Breaker 大童（男孩）波纹纹理沙滩短裤（含衬裤）采用多口袋设计和波纹纹理面料，结合内置衬裤，助你在不同探险活动中保持舒适。
其他细节
插手口袋添加网眼布衬里，有助排水
产品细节
- 弹性腰部，搭配内置抽绳
- 内置衬裤
- 刺绣耐克勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
- 款式： IQ7793-452
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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