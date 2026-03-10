Nike Swim Breaker
波纹纹理男子沙滩短裤（含衬裤）
¥449
Nike Swim Breaker 波纹纹理男子沙滩短裤（含衬裤）将经典与现代融合，缔造轻松休闲风范。波纹纹理面料，塑就出众格调。网眼衬里插手口袋，结合内置衬裤，助你在探险时畅享舒适感受。
- 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
- 款式： IQ7742-452
Nike Swim Breaker
¥449
Nike Swim Breaker 波纹纹理男子沙滩短裤（含衬裤）将经典与现代融合，缔造轻松休闲风范。波纹纹理面料，塑就出众格调。网眼衬里插手口袋，结合内置衬裤，助你在探险时畅享舒适感受。
其他细节
右侧口袋内设网眼小口袋，带来额外储物空间
产品细节
- 内置衬裤
- 插手口袋添加网眼布衬里
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 水晶蓝/白色/白色/白色
- 款式： IQ7742-452
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。