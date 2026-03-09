Nike Swim Breaker
男子沙滩短裤（全衬里）
¥499
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）采用简约设计，结合衬里设计，兼具百搭与经典特质。侧边插手口袋和右侧内置小号网眼布口袋，助你开启下一场冒险。
- 显示颜色： 黑/亮桔/黑/黑
- 款式： IQ7988-010
Nike Swim Breaker
¥499
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）采用简约设计，结合衬里设计，兼具百搭与经典特质。侧边插手口袋和右侧内置小号网眼布口袋，助你开启下一场冒险。
其他细节
右侧口袋内设网眼口袋，带来额外储物空间
产品细节
- 全网眼布里料
- 口袋添加网眼布衬里
- 背面刺绣耐克勾勾标志
- 面料：100% 尼龙。里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 黑/亮桔/黑/黑
- 款式： IQ7988-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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