 
Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里） - 黑/亮桔/黑/黑

Nike Swim Breaker

男子沙滩短裤（全衬里）

¥499
黑/亮桔/黑/黑
狼灰/黑/狼灰/狼灰

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）采用简约设计，结合衬里设计，兼具百搭与经典特质。侧边插手口袋和右侧内置小号网眼布口袋，助你开启下一场冒险。


  • 显示颜色： 黑/亮桔/黑/黑
  • 款式： IQ7988-010

Nike Swim Breaker

¥499

Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（全衬里）采用简约设计，结合衬里设计，兼具百搭与经典特质。侧边插手口袋和右侧内置小号网眼布口袋，助你开启下一场冒险。

其他细节

右侧口袋内设网眼口袋，带来额外储物空间

产品细节

  • 全网眼布里料
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 背面刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：100% 尼龙。里料：100% 聚酯纤维
  • 可与同色衣物一起冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/亮桔/黑/黑
  • 款式： IQ7988-010

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