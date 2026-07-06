款式经典的 Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）的设计灵感源自运动，专为水上运动而打造，可随行而动。采用弹性梭织面料，配有内置衬裤和网眼布衬里口袋，助你保持舒适。

款式经典的 Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）的设计灵感源自运动，专为水上运动而打造，可随行而动。采用弹性梭织面料，配有内置衬裤和网眼布衬里口袋，助你保持舒适。

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