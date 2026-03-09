Nike Swim Breaker
男子沙滩短裤（含衬裤）
¥399
跳脱日常，来点不一样的。Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）采用聚酯纤维面料制成，内置衬裤设计，助你随时随地保持清爽舒适。
- 显示颜色： 大学蓝/大学蓝/白色/白色
- 款式： IQ7753-412
Nike Swim Breaker
¥399
跳脱日常，来点不一样的。Nike Swim Breaker 男子沙滩短裤（含衬裤）采用聚酯纤维面料制成，内置衬裤设计，助你随时随地保持清爽舒适。
其他细节
插手口袋，方便储物
产品细节
- 内置衬裤
- 口袋添加网眼布衬里
- 热转印耐克勾勾
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可与同色衣物一起冷水机洗
- 显示颜色： 大学蓝/大学蓝/白色/白色
- 款式： IQ7753-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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